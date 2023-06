Plus de 1.500 familles flamandes vivraient sur des terres contaminées par des PFAS

À lire aussi

Selon l'Ovam, les données dont elle dispose ne lui permettent pas de déduire si des PFAS ont été effectivement utilisés sur ces parcelles. C'est pourquoi elle aimerait que celles-ci soient contrôlées par les autorités locales cet été. "Ces dernières doivent procéder à un second contrôle.

Une fois ce contrôle effectué, la liste sera mise à la disposition des autorités locales et se retrouvera dans la base de données relative à l'état des sols". L'Ovam n'exclut pas que de nombreux endroits soient ajoutés ou supprimés.

Les PFAS sont des substances per et polyfluoroalkylées massivement présentes dans la vie courante. Elles s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain, et sont très peu dégradables, d'où leur surnom de polluants "éternels". En cas d'exposition prolongée, ces substances présentent un risque pour la santé.