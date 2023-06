Sarah, 19 ans, éjectée violemment d’un bus De Lijn : “C’est clairement un acte raciste et anti-francophones”

Et là, c’est le drame. Au moment de descendre du bus, le chauffeur redémarre alors que les portes du véhicule sont toujours ouvertes. Sarah chute lourdement, au moment de reprendre ses esprits – en pleurs et terrifiée, le bus est déjà loin. “C’est ce qui me fait dire que c’est clairement un acte raciste et anti-francophone.” Les larmes séchées, l’étudiante prend son train pour Bruxelles mais à la sortie de celui-ci, elle se rend compte que la douleur est trop forte. Elle se rend à l’hôpital Saint-Jean. Verdict : une fracture du coude, un hématome à la hanche et plusieurs lésions.

De Lijn attend des documents

Sarah décide de contacter la société De Lijn, mais la réponse ne la satisfait pas, on lui recommande de contacter le service indemnisation. “Je me suis sentie humiliée. On ne peut pas ne pas respecter quelqu’un de la sorte.” Sous le choc, elle renonce à prendre le bus depuis et est souvent réveillée par des cauchemars. Contactée par nos soins, la société de transports en commun explique attendre de recevoir des documents complémentaires de la part de Sarah pour envisager des démarches. “Ces documents sont nécessaires pour donner suite à ces rapports. Sur la base de ces documents, une conversation aura lieu avec le chauffeur pour voir s’il est au courant de cet incident et quelle est sa version des faits. Tant que cette conversation n’aura pas eu lieu, nous ne pourrons pas faire d’autres déclarations sur cet événement.”

De son côté, Sarah se fait suivre par un psy et a porté plainte à la police, “car je ne suis peut-être pas la seule victime de ce chauffeur”. De Lijn explique de son côté que ce dernier travaille depuis longtemps pour la société de transports, sans jamais avoir causé de souci.