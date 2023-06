“Je joue toutes les semaines pour 5 euros au Lotto et 5 euros à l’EuroMillions, à chaque fois avec un Quick Pick. Le montant le plus élevé que j’ai gagné auparavant était de 35 euros. Imaginez ma tête lorsque j’ai reçu exactement 1.000.004,25 sur mon compte”, confie-t-elle à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Désormais cette Belge va pouvoir réaliser son rêve, tout en restant prudente avec son argent. “J’ai reçu des conseils fantastiques de la part de la Loterie Nationale et je vais bien sûr les écouter et gérer cette merveilleuse somme de manière responsable. Ce qui est certain, c’est que je vais réaliser mon voyage de rêve en Polynésie. Je vais me laisser vivre et profiter à fond de cette aventure. J’aimerais que tout le monde puisse vivre cela un jour”, poursuit-elle.

Pour récupérer son chèque, elle s'est rendue à la loterie nationale en présente de la gérante de la librairie où elle a joué son dernier ticket. “Madame est une cliente régulière et nous avons passé une très bonne journée”, a-t-elle confié à nos confrères.