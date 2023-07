La gouverneure estime que les mesures préventives prises, comme la fermeture et le contrôle des accès, ont joué un rôle important dans la gestion rapide de cette fête illégale. "Nous avons également insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un terrain militaire actif" et donc dangereux, "les gens ont pu l'entendre". Une dizaine de personnes ont cependant refusé de partir d'elles-mêmes, tandis que d'autres n'étaient pas en mesure de le faire, étant donné qu'elles étaient sous influence de substances. "Nous avons donc installé un poste médical avancé", a expliqué Mme Berx. Les participants et les organisateurs s'exposent à des poursuites s'ils sont identifiés. Du matériel, comme la sono, a été saisi afin d'éviter qu'il ne serve à une autre rave party ce week-end.