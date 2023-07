Des décorations flamandes pour Emma Meesseman et Lukas Dhont

La basketteuse Emma Meesseman a récemment mené les Belgian Cats au titre européen. "Meesseman montre que les femmes passionnées ont beaucoup à offrir. Elle sert d'exemple à d'innombrables jeunes femmes qui rêvent d'une carrière sportive et font de très lourds sacrifices pour cela", a déclaré le ministre-président Jan Jambon.

À lire aussi

Marc Michils, président de Kom op Tegen Kanker, a reçu aussi un prix. Selon Jan Jambon, l'association a "gagné en professionnalisme, en renommée et en influence" sous sa direction. "Marc Michils est l'exemple même d'un homme qui, malgré l'adversité, opte pour l'optimisme et s'engage sans relâche pour améliorer la vie des Flamands malades."

La troisième décoration est revenue à Kristel Verbeke. Selon Jan Jambon, elle a "fait de la lutte contre la pauvreté un sujet de discussion" et le "maintient à l'ordre du jour du gouvernement flamand".

BRUSSELS, BELGIUM - JULY 11 :Minister-President awards a medal of honour to Emma Meesseman, Marc Michels, Kristel Verbeke, Sven Arys, Hanne Rosius, Arvid De Muynck, Kristof De Bruyn and Lukas Dhont ( by Video ). The awarding of the Flemish Medals of Honour by the Flemish Governement. The badges of honour are awarded for the ninth time to people or organisations that have made a special contribution to society. and are awarded on the Flemish National Holiday. July 11, 2023 in Brussels, Belgium, 11/07/2023 ( Photo by Bert Van Den Broucke / Photonews ©BVB

Le gouvernement flamand a également opté pour un choix quelque peu atypique en remettant une décoration à l'ensemble du corps enseignant néerlandophone. "Chaque jour, le personnel enseignant de l'enseignement flamand est prêt à assurer la qualité de l'enseignement et à permettre aux élèves et aux étudiants de grandir et de s'épanouir", a déclaré Jan Jambon.

La cinquième et dernière décoration est revenue au réalisateur Lukas Dhont, qui a remporté de nombreux prix internationaux avec ses films "Girl" et "Close" et a également été nominé aux Oscars. Lukas Dhont - qui n'a pas pu être présent à la cérémonie de remise des prix à Bruxelles - a reçu une décoration "pour son travail cinématographique pionnier, ses beaux scénarios et pour avoir fait rayonner le paysage du cinéma et du divertissement flamand à l'échelle internationale".