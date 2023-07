Flandre: un septuagénaire percute trois fois des véhicules de police avant d'être maîtrisé

On ignore la raison pour laquelle l'homme a pris la fuite alors que la police de Lommel voulait le contrôler, a indiqué jeudi le parquet du Limbourg. L'homme avait été radié du registre de l'état civil et n'avait plus d'adresse connue.

Après la première collision frontale, il a percuté à deux reprises une voiture de police. Ces deux autres véhicules n'ont subi que des dégâts à la carrosserie, tandis que le premier est en sinistre total.

Aux Pays-Bas, le septuagénaire a à nouveau foncé sur la police mais a finalement pu être maîtrisé. Comme il avait aussi chargé un policier, il devrait être poursuivi pour tentative de meurtre.