Bientôt une interdiction de fumer sur les plages belges ?

Mégots de cigarettes et plages ne font pas bon ménage… Le SPF Santé publique vient de publier une enquête en ligne à destination des stations balnéaires du nord du pays. Faut-il interdire toute personne à fumer sur les plages de la Côte belge ? La ville d’Ostende soutient cette nouvelle mesure, rapporte la RTBF. La commune de Coxyde est quant à elle plutôt mitigée sur l’idée. En effet, le bourgmestre Marc Vanden Bussche estime qu’il faudrait surveiller sans relâche les plages afin de sanctionner les personnes laissant leurs mégots sur le sable, chose qui n’est pas envisageable selon lui. Bart Tommelein, bourgmestre d’Ostende explique que depuis 2021 dans sa commune, 4700 personnes ont été sanctionnées après avoir jeté un mégot par terre. “C’est facilement observable et les gens comprennent vite qu’ils ne peuvent plus le faire”, argumente-t-il. De plus, du 1er juillet au 31 août, il est interdit de fumer sur une partie de la plage à Ostende.