En Flandre, les primo-arrivants non diplômés devront se former aux métiers en pénurie: "Il s'agit donc d'une obligation..."

La proposition émanait du ministre flamand des Affaires intérieures et administratives, de l'Intégration et de l'Égalité des chances, Bart Somers (Open VLD), qui souhaite que les primo-arrivants peu qualifiés puissent apprendre les métiers de chauffeurs routiers, d'infirmiers ou de gardiens d'enfants par biais d'une formation sur le terrain. "Il s'agit d'une forme d'apprentissage", a expliqué M. Somers au quotidien Het Nieuwsblad. "On travaille, on est payé et on acquiert simultanément des compétences professionnelles."