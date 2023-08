24 heures de grève à la prison d'Anvers la semaine prochaine

Le 28 juillet, un interné séjournant dans la section psychiatrique de la prison aurait étranglé et mordu à plusieurs reprises un soignant. "Un jour plus tard, il est redevenu agressif et deux gardiens ont été blessés. Il a alors été transféré dans une autre prison. Il s'agit d'un énième incident", a déclaré M. Achten.

Vendredi dernier, des consultations ont eu lieu avec la direction, mais elles n'ont rien donné, selon les syndicats. "La direction ne cesse de dire qu'elle regrette, mais les mesures prises sont insuffisantes. Les procédures disciplinaires devraient être plus strictes. Il faut aussi en faire plus au niveau politique, car il n'y a pas que dans les prisons qu'il y a plus de problèmes d'agression. Les travailleurs sociaux et le personnel de De Lijn et de la SNCB y sont également confrontés quotidiennement."