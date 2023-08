13 ans après la disparition d'Elke Wevers, de nouvelles recherches s'organisent en Flandre

Brèves

La chambre des mises en accusation d’Anvers a décidé jeudi de relâcher le compagnon d’Elke Wevers, une jeune femme de 32 ans, originaire de Neeroeteren et portée disparue depuis plus d’un an. Suspecté d’être impliqué dans cette disparition, l’homme était en détention préventive depuis plus de deux semaines. Il peut maintenant quitter la prison de Hasselt. Il avait été arrêté après avoir été soumis au détecteur de mensonges. (Belga)