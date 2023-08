Flandre: le retour du beau temps provoque des perturbations sur les autoroutes

Bien que la circulation était relativement calme aux heures de pointe en matinée - aux alentours de 8h45, des files de 50 kilomètres s'étaient formées alors qu'habituellement elles s'étendent en moyenne sur 130 kilomètres pendant un jour de semaine - elle s'est densifiée dans la journée. Vers 11h30, on comptait 110 kilomètres d'embouteillage sur les autoroutes flamandes, soit un nombre très élevé pour ce moment de la journée.

Sur l'E40 en direction de la Côte, il est question de vagues d'embouteillages très denses où les voitures sont à l'arrêt, pare-choc contre pare-choc. Sur l'E34, des travaux causent un important ralentissement et dans la région autour d'Anvers on note également un trafic très dense.

Sollicités par Belga, le centre Perex (qui surveille et gère le trafic) et la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) n'étaient pas en mesure de fournir des chiffres concernant la circulation sur les autoroutes wallonnes jeudi. Touring, qui ne dispose pas non plus de ces données, a tout de même indiqué n'avoir remarqué aucun ralentissement important.