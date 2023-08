Violences liées au milieu de la drogue: deux hommes condamnés à quatre ans de prison pour avoir tiré sur une habitation à Anvers

Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier un véhicule comportant une plaque d'immatriculation néerlandaise. La voiture a pu être arrêtée un peu plus tard par la police néerlandaise avec deux hommes à son bord. Une arme de poing, une bombe aérosol et plusieurs GSM ont été découverts à bord. Les suspects avaient envoyé des messages via Snapchat le jour des faits, dans lesquels ils discutaient de leur méfait.

L'un des deux hommes a reconnu avoir tiré sur l'habitation. Il s'était d'abord assuré, selon son avocat, que personne n'était présent à l'intérieur. L'autre prévenu a joué le rôle de chauffeur et s'était garé un peu plus loin. Il a prétendu, malgré les échanges sur Snapchat, qu'il ignorait ce qui allait se produire et pensait qu'ils se rendaient dans un quartier de prostitution. Le tribunal n'a toutefois pas cru à ces explications.

Les avocats de la défense avaient plaidé pour une peine avec sursis mais les deux hommes écopent de quatre ans de prison ferme et de 2.000 euros d'amende.