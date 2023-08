Un louveteau filmé par un photographe flamand dans le Limbourg

On sait encore peu de choses sur le sort des sept petits descendants d'August. Ceux-ci grandissent dans un domaine militaire strictement inaccessible. Ce n'est que lorsque ces derniers seront capturés sur le terrain par les caméras de l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts qu'on pourra en apprendre plus sur leur état de santé.

Par ailleurs, la nuit dernière, un poney Shetland a encore été attaqué à Peer, dans le Limbourg. Une attaque qui laisse présager que la louve Noëlla travaille dur pour fournir à sa progéniture la nourriture nécessaire. En effet, les besoins alimentaires des louveteaux augmentent généralement à partir de la mi-août.

Il faudra attendre les prochaines semaines pour déterminer si d'autres louveteaux sont en vie. Les jeunes de la meute deviennent maintenant de plus en plus mobiles et Welkom Wolf s'attend à ce que ces derniers, bientôt adolescents, commencent à explorer le monde extérieur au-delà du domaine militaire. Raison pour laquelle l'association préconise d'installer des clôtures "anti-loups" pour protéger les élevages de moutons, chèvres, alpagas et autres daims.