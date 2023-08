Des Flamands contaminés aux produits chimiques

Découverte d'un nouveau procédé pour se débarrasser des PFAS, ces polluants "éternels"

Des chercheurs viennent de mettre au point un procédé permettant de se débarrasser des per et polyfluoroalkylées, plus connus sous le nom de PFAS. Peu coûteuse, efficace et douce, la méthode représente un nouvel espoir dans la lutte contre ces polluants “éternels“.