La Venntrilogie, le nouveau GR pour redécouvrir les Fagnes

Ce sentier qui est certifié "Leading Quality Trails Best of Europe", sillonne l'Est du pays du nord au sud. Des Trois frontières, jusqu'à Bütgenbach. Au détour de six étapes, les randonneurs chevronnés pourront (re)découvrir la richesse des cantons de l'est. L'itinéraire tient d'ailleurs son nom de la contraction de deux mots: Venn, en allemand qui signifie les Fagnes et trilogie, qui fait référence aux trois types de paysages rencontrés lors de cette promenade composée de six étapes.