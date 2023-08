Une centaine de voitures d'exception aux enchères à Knokke

Parmi la centaine de véhicules qui passeront sous le marteau, on retrouve des voitures de course de l'Entre-deux-guerres, des supercars vintage et des hypercars modernes. Les pièces qui attireront le regard seront une Ferrari 250 GT de 1959 qui a pris part au Tour de France automobile en 1960. Elle est estimée entre 5 et 7 millions d'euros. Une Bentley S1 Continental, de 1956, pourrait partir à 1 voire 1,5 million d'euros alors qu'on attend environ le même montant pour une Porsche Carrera GT, de 2005.