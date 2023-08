”Vous êtes les bienvenus” : à Knokke le “frigoboxgate” touche à sa fin, les deux dames présentent leurs excuses

C’était il y a deux semaines, la toile du plat pays s’était agitée après une vidéo diffusée par le média De Telegraaf. En effet, nos confrères avaient interrogé deux dames à l’allure “chic” sur leur commune, Knokke. Celles-ci s’étaient plaintes d’un certain nombre de touristes. Lesquels ? Ceux qui ne sont pas habillés correctement selon elles. Notamment les personnes en short et plus précisément les touristes français qui viennent à Knokke avec leur frigobox ne préférant pas se sustenter dans les restaurants de la commune haut de gamme du littoral belge. “Le niveau est assez élevé”, avaient précisé les deux dames en souhaitant que les choses restent en l’état.