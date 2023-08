L’explosion de gaz qui a fait un mort à Zemst était un acte délibéré : “Il s’agit d’un acte de désespoir”

Une grosse explosion a eu lieu à Elewijt (commune de Zemst) ce jeudi matin, faisant un mort et trois blessés. Selon les premiers résultats de l’enquête menée par le parquet, il semblerait que l’explosion a été provoquée par l’habitant qui est décédé. “La cause de l’explosion est sans doute désormais connue. Il s’agit probablement d’un acte délibéré, plus précisément d’un acte de désespoir de la victime”, a déclaré le parquet, selon Het Nieuwsblad.