Des participants de "L'île de la tentation" veulent porter plainte contre RTL et les producteurs de l'émission suite à des problèmes de santé mentale

Aylin, en particulier, a beaucoup souffert parce qu'elle aurait été influencée par les réalisateurs pendant le tournage. Elle en a tellement souffert émotionnellement qu'elle a tenté de se suicider à deux reprises.

Des pourparlers de médiation avec les sociétés de médias RTL et SimpelZodiak ont suivi, à l'issue desquels le couple a reçu 30 000 euros pour la perte de revenus due à l'incapacité de travailler. Toutefois, selon le journal néerlandais AD, les réalisateurs n'ont pas accepté la responsabilité mais ont promis une amélioration.

Cependant, selon Aylin et Efrain, rien n'a changé et d'autres histoires similaires ont été racontées par d'autres anciens participants. De plus, l'argent qu'ils ont reçu ne suffirait pas à couvrir le nombre de mois qu'il leur reste à récupérer.

Me Diekstra estime que les producteurs de programmes télévisés devraient être tenus pour responsables "s'ils portent gravement atteinte à des participants impressionnables et vulnérables en les soumettant à une pression excessive. C'est encore plus vrai s'il s'avère qu'ils n'ont pas fourni les conseils et le suivi appropriés". L'avocat plaide également en faveur d'une surveillance accrue des réalisateurs de programmes.

RTL ne commente pas pour l'instant l'éventuelle action en justice. Toutefois, un porte-parole affirme que des discussions ont eu lieu avec le couple. "Nous avons convenu, en partie à leur demande, de garder la confidentialité", a-t-il déclaré.

Selon RTL, les participants à l'île de la tentation sont encadrés et bénéficient d'un soutien psychologique et d'un suivi. "Nos protocoles sont évalués chaque année, en collaboration avec les producteurs concernés. Cela inclut les commentaires des participants, car on peut toujours apprendre les uns des autres et apporter des améliorations.