Marée blanche en mer du Nord : comment des tonnes de cocaïne s’échouent sur les plages

Les paquets de cocaïne hermétiquement fermés ont, soit, été largués par des narcotrafiquants traqués en mer, ou alors se sont détachés de la coque des bateaux. Depuis l’annonce de ces découvertes, de nombreuses personnes se ruent vers les plages concernées dans l’espoir de mettre la main sur l’un ou l’autre ballot. Une initiative qui peut coûter cher lorsque l’on sait que le fait de prendre possession de l’un de ces ballots et de le transporter constitue un délit passible de dix ans d’emprisonnement. Au risque pénal s’ajoute un danger pour la santé. Un homme a ainsi perdu la vie après avoir consommé de la cocaïne échouée sur une plage.

À lire aussi

De la cocaïne retrouvée au large de la Belgique

Qu’en est-il en Belgique ? Pareille découverte est-elle possible sur les 67 km de plage à la côte ? Selon nos informations, aucun paquet de drogue n’a pour l’heure été retrouvé sur la plage, mais bien dans la mer du Nord. ” Comme nous sécurisons mieux les ports, la mafia de la drogue cherche d’autres moyens pour faire passer la marchandise en contrebande. Les douanes, la police et la défense peuvent effectuer des contrôles en mer lorsqu’il existe des indices d’activités criminelles”, selon le cabinet du ministre de la mer du Nord Vincent Van Quickenborne.

La drogue provient bien souvent des pays d’Amérique du Sud comme la Colombie. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le trafic international organisé de drogue, le ministre Van Quickenborne et le président Chaves du Costa Rica ont signé un accord visant à échanger davantage d’informations sur les navires et les cargaisons suspects ainsi que les irrégularités à bord des navires et dans les ports.

À lire aussi

Des caméras de surveillance en mer

Enfin, depuis janvier, une nouvelle loi est entrée en vigueur visant à renforcer la sûreté en mer du Nord en renforçant l’accès aux installations portuaires ainsi qu’en renforçant les contrôles d’accès grâce à des caméras de surveillance en mer.