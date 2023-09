Le patron d’un célèbre restaurant à Coxyde retrouvé mort : “Une enquête est en cours sur un décès suspect”

Le corps du patron du 't Lusthof, âgé de 44 ans, a été retrouvé jeudi matin. Mais la lumière doit encore être faite sur de nombreux éléments. En effet, on ne sait pas si le corps du restaurateur a été retrouvé dans son restaurant ou dans son appartement au premier étage. On ignore aussi l’identité de la personne qui l’a retrouvé. On ne sait également pas quand est-ce que l’homme est décédé.