La baignade nocturne vire au drame à Waasmunster : un jeune homme perd la vie après un choc thermique

Un jeune homme, originaire de Sint-Niklaas, est allé en premier dans l’eau et a presque immédiatement disparu sous l’eau, sans jamais refaire surface, comme l’annoncent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Ses amis ont immédiatement appelé les secours qui sont rapidement arrivés sur les lieux, en masse. Un camion-échelle et des projecteurs ont été utilisés pour rechercher la victime depuis le haut du lac.

Les plongeurs ont rapidement réussi à sortir le jeune homme de l’eau, après quoi des manœuvres de réanimation ont immédiatement commencé, mais en vain, le jeune homme était déjà décédé.

D’après les premières constatations des services de secours, le jeune homme aurait été victime d’un choc thermique lorsqu’il est entré dans l’eau à un endroit où celle-ci était plus profonde et beaucoup plus froide, toujours d’après HLN.

La police et le service d’aide aux victimes ont pris en charge les amis qui étaient en état de choc sur les lieux.