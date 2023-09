Pourquoi les deux chauffards qui ont fauché Erwan (17 ans) à la côte belge pourraient être acquittés

Lors du second choc, la voiture s'est immobilisée et la dame au volant ainsi que deux passagères sont immédiatement sorties du véhicule pour aller au secours d'Erwan. Les deux passagères, infirmières de formation, ont tenté en vain de ranimer l'adolescent. Si la conductrice était sous influence d'alcool, elle a affirmé ne pas avoir vu le garçon allongé sur la chaussée.

Après enquête, le chauffeur du camion ayant pris la fuite a pu être identifié. Deux personnes comparaîtront donc prochainement devant le tribunal de police de Bruges. Mais comme le relaient nos confrères de HLN, ils pourraient être acquittés. "Le premier prévenu doit comparaître devant le tribunal de police pour homicide involontaire et état d’ébriété. Le second pour homicide involontaire et délit de fuite", précise le parquet au média flamand.

Mais qui est vraiment responsable de la mort d'Erwan? C'est là tout le débat. Si la mort résulte des deux collisions, les deux conducteurs seront tenus responsables. Sauf que ce cas de figure pose un problème juridique, un juge ne pouvant tenir qu'une seule personne comme responsable de sa mort.

A HLN, un expert qui préfère rester anonyme, indique: "Il est peu probable qu’ils soient tous les deux responsables du décès. C’est l’un ou l’autre. Et s’il y a un doute, il devrait jouer en faveur des deux accusés". Se dirige-t-on donc vers un acquittement douloureux pour la famille de la victime? Réponse le 13 novembre prochain.