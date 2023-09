Au total, 2.481 personnes ont voté contre et 600 pour. "Nous allons mettre cet avis dans la balance", a réagi le bourgmestre Dis Van Berckelaer (Alleen Borsbeek). "C'est un signal qui ne doit pas être exagéré ni minimisé. Environ un tiers des personnes convoquées ont voté et le conseil communal prendra sa décision finale le 18 décembre."

La consultation populaire n'était pas contraignante, ce qui signifie que le collège peut toujours choisir de faire de la commune le dixième district de la ville d'Anvers.

Tous les habitants de Borsbeek âgés de plus de seize ans avaient le droit de s'exprimer. Une salle de sport locale était ouverte à cet effet dimanche, jusqu'en début d'après-midi. La question simple à laquelle les habitants devaient répondre dans l'isoloir était : souhaitez-vous que la commune de Borsbeek fusionne avec la ville d'Anvers ? Oui ou non?

Si la commune fusionne avec Anvers, Borsbeek deviendrait le dixième district de la Métropole. Les neuf autres districts sont Anvers, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem et Wilrijk. Plus tôt dans l'année, les habitants de Borsbeek avaient ??été informés de toutes les conséquences possibles d'une fusion, via des brochures et un site internet.