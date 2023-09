Comment des familles, policiers et sauveteurs se sont retrouvés au cœur d’une émeute à Blankenberge : “Les images ont même été diffusées aux USA”

Les violentes émeutes ont éclaté le samedi 8 août 2020 vers 17h20 sur la plage de Blankenberge, près du Weststraattrap. Des familles en excursion et d’autres personnes prenant le soleil se sont soudainement retrouvées au milieu d’une bagarre. Un groupe de jeunes s’en est pris aux sauveteurs et aux policiers. Les perturbateurs ont jeté tout ce qui leur tombait sous la main, y compris du sable, des chaises, des chaises longues, des parasols et des jouets laissés sur place.

Trois perturbateurs ont été arrêtés sur place, puis placés en détention par le juge d’instruction. Des investigations complémentaires ont ensuite permis d’identifier d’autres suspects. Finalement, le procureur a décidé de demander le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruges de cinq suspects adultes. Ils doivent répondre de rébellion armée et de coups et blessures volontaires.

L’avocat Patrick Arnou a réclamé 7 500 euros de dommages et intérêts à la ville de Blankenberge et à la zone de police de Blankenberge-Zuienkerke. Il a notamment été constaté que de nombreuses familles avec enfants ont été témoins des faits. La couverture médiatique aurait également eu un impact négatif sur la station balnéaire. “Les images ont été diffusées à la télévision jusqu’en Amérique et il y a également eu un grand article dans The Sun, par exemple”, a déclaré Arnou.

Des dommages et intérêts pour les victimes

En plus du chef des sauveteurs, 14 policiers au total se sont portés partie civile. L’un d’entre eux, qui a été incapable de travailler pendant 16 jours, a demandé une indemnisation de 1 500 euros. Trois collègues ont été incapables de travailler pendant une période plus courte et demandent 800 euros de dommages et intérêts. Pour les policiers qui n’ont pas subi d’incapacité de travail, la partie civile réclame 600 euros de dommages et intérêts. Enfin, 300 euros ont été demandés pour les victimes de l’indiscipline.

Le procureur Frank Demeester a expliqué que la police avait d’abord été appelée pour des personnes ne respectant pas les règles. A.D. (21 ans) d’Ixelles et D.B. (21 ans) de Jette auraient refusé de s’identifier. D. a été le premier à être arrêté, mais il aurait piétiné sauvagement. Plus tard, menotté, il a également tenté de s’enfuir. C’est alors que B., armé d’une bouteille de whisky, a tenté de le libérer. L’accusé aurait également incité les autres et attaqué la police avec un parasol.

Pour D.B., 18 mois d’emprisonnement effectif et 1 200 euros d’amende ont été requis. A.D., tout comme M.B. (23 ans) de Jette, T.P. (22 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont et M.N. (21 ans) de Bruxelles, risque un an de prison ferme et 800 euros d’amende. D’ailleurs, N. doit répondre non seulement des émeutes de Blankenberge, mais aussi de rébellion et de coups portés à des policiers lors des incidents du 10 mai 2020 à Bruxelles.

D’autres accusations par le passé

L’accusation a également attiré l’attention des juges sur le passé des prévenus. Ainsi, D.B. a déjà été réprimandé par le tribunal de la jeunesse pour vol avec violence, alors qu’il doit à nouveau répondre de tels faits à Bruxelles à la fin du mois d’octobre. A.D. est actuellement en détention pour coups. M.B. a déjà été condamné pour manipulation et sera bientôt jugé pour des délits liés à la drogue. “Ils pourraient se contenter de baisser la tête pour se faire comprendre, mais ces jeunes métropolitains sont faits d’une autre étoffe”, a déclaré Frank Demeester.

Par cette remarque, le ministère public s’est référé à la stratégie de la défense, qui a soutenu que la plainte pénale était irrecevable. En effet, les avocats des accusés trouvent incompréhensible que la zone de police de Blankenberge-Zuienkerke ait mené l’enquête elle-même. Cette situation a été qualifiée à plusieurs reprises de violation flagrante des droits de la défense. Selon les avocats, cette partialité s’est manifestée, par exemple, dans certains interrogatoires ou dans le choix des captures d’écran lors de l’analyse des images. Le dépassement du délai raisonnable a également été soulevé.

Des incohérences ?

Le conseil de D.B. a demandé au tribunal de prendre en compte la crise de la COVID-19. “On ne peut pas imaginer les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont vécu le huis clos”, a-t-il lancé. Il a déclaré qu’il n’y avait pas d’intention de semer la zizanie sur la côte ce jour-là. Pendant ce temps, B. est resté dans le droit chemin et souhaite devenir pompier. Dans ces circonstances, la suspension de la peine ou le travail d’intérêt général ont été suggérés.

L’avocat d’A.D. a souligné que son client se trouvait déjà dans le fourgon de police avant les troubles et qu’il ne pouvait donc pas être impliqué dans les violences contre les policiers. “Les policiers s’estiment victimes et auraient dû être interrogés en tant que victimes, au lieu de rédiger eux-mêmes un premier rapport de police”, a déclaré l’avocat Yen Buytaert. Le conseil a demandé une suspension de peine ou des travaux d’intérêt général.

”Mon client ne comprend pas pourquoi cette affaire attire autant l’attention, et moi non plus d’ailleurs”, a plaidé ensuite l’avocate Annelien Welvaert. Selon l’avocate, M.B. n’a certainement pas joué un rôle prépondérant, mais les images de la caméra sont décrites de manière tendancieuse. La défense est d’accord avec l’imposition de travaux d’intérêt général.

M.N., quant à lui, a été identifié à tort comme suspect par la police bruxelloise, selon son avocat. L’accusé soutient qu’il n’était même pas présent à Blankenberge, bien que son téléphone portable ait pu y être localisé. Selon ses propres dires, il avait prêté l’appareil à son cousin. Il a également été soulevé qu’il n’y avait absolument aucun lien avec les faits à Bruxelles, ce qui, selon la défense, signifierait que le tribunal correctionnel de Bruges ne serait pas compétent pour ces faits. Le conseil a demandé qu’aucune peine ne soit prononcée.

Enfin, il est apparu que T.P. a été interné dans une autre affaire en avril. Selon l’avocat Antoon Vandecasteele, ce trouble bipolaire pourrait également avoir été présent au cours de l’été 2020. “Il est très influençable et s’est laissé emporter”, a-t-il déclaré. Dans ces circonstances, il a été suggéré que l’internement soit à nouveau prononcé.

Le tribunal se prononcera le 23 octobre.