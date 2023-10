Hasselt: un enseignant suspendu après des messages discriminatoires partagés sur WhatsApp

Un enseignant de l'école sportive GO! Next à Hasselt a été suspendu temporairement après avoir envoyé des messages racistes, discriminatoires et homophobes au sein d'un groupe Whatsapp, a indiqué jeudi le président du conseil d'administration de l'école, Erwin Vermeulen. Il ne s'agit pas moins que du lanceur d'alerte qui, en avril dernier, avait informé la direction de l'existence du groupe en question.