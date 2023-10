Conflit israélo-palestinien : la communauté juive d'Anvers vigilante, veut “s’assurer que les portes et les fenêtres des institutions sont fermées”

”En collaboration avec la police et les dirigeants de la communauté, Shmira continue de suivre la situation de près”, peut-on lire dans le communiqué. “Pour l’instant, aucune menace spécifique n’a été signalée ou observée en Belgique et à Anvers en particulier. Cependant, nous demandons à la communauté de rester vigilante et de s’assurer que les portes et les fenêtres de nos institutions sont fermées. Signalez également tout ce qui vous semble suspect ou inhabituel”.

Le maire d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), a fait savoir par l’intermédiaire de son porte-parole que la police “prenait toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité”, mais il n’a ni confirmé ni infirmé la présence d’une surveillance policière supplémentaire dans les institutions juives. “Notre police locale suit la situation de près, en bonne coopération avec la communauté juive”, a déclaré son porte-parole.