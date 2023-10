Attaques du Hamas en Israël: près de 600 personnes à la manifestation anversoise de soutien à la Palestine

À lire aussi

Plusieurs personnes se disent ainsi inquiètes quant à ce qu'il va se passer dans l'enclave palestinienne dans les jours et semaines à venir, affirmant que les souffrances de la population ne devaient pas être occultées par les informations faisant état de morts du côté israélien.

Les manifestants, dont beaucoup portaient des drapeaux de la Palestine, ont notamment scandé des slogans parfois en arabe tels que "Palestine will be free", "Free Palestine" et "Decolonization".

La manifestation, qui doit normalement prendre fin à 20H30, s'est déroulée dans le calme. La police, présente en nombre, ne tolèrera par ailleurs aucun message haineux.