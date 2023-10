En Flandre, un père a tenté de prostituer sa fille de cinq ans: "Le rendez-vous avait déjà été fixé”

Mais la mère a rapidement été écartée de l’enquête. En enquêtant sur une autre affaire, les forces de l’ordre ont mis en lumière les actions du père de famille. “Il s’agissait d’un homme qui se faisait passer en ligne pour un jeune de 13 ans afin d’entrer en contact avec des mineurs”, a expliqué la police à nos confrères de Het Laatste Nieuws. C’est en contactant cet homme que le père a été repéré par la police.

Il avait organisé la rencontre avec ce pédophile, en proposant sa fille en échange d’argent, dans une conversation en ligne. Il a également envoyé une photo de la petite ainsi qu’un lieu et une heure de rencontre. La jeune fille aurait probablement vécu cet événement traumatisant si le pédophile n’avait pas annulé le rendez-vous la veille. En effet, ce dernier a estimé avoir été trop loin. “Je me suis laissé emporter par le père de la jeune fille”, s’est-il justifié au tribunal.

Le père a ensuite exprimé des regrets au tribunal en évoquant sa consommation d’alcool et de drogues et en niant son attirance pour les mineurs. Cette allégation a cependant été contredite par les traces de photos, recherches et discussions compromettantes sur l’ordinateur du suspect.

À présent, le procureur a requis une peine de quatre ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour le père.