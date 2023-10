Pourquoi la lutte contre le trafic de cocaïne dans le port d'Anvers est un échec

L’opération Sky ECC et les collaborations accrues avec les pays exportateurs de cocaïne ne suffisent pas à enrayer la lutte contre la drogue qui se heurte à des problèmes chroniques et structurels comme la corruption, le blanchiment d’argent et le manque de moyens policiers.