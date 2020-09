Le bâtiment, situé à deux pas de l’UZ Gent, compte 22 étages et accueille plus de 300 étudiants. La tour qui trône à 60 mètres de hauteur abrite notamment une grande salle d’études, une salle de jeu vidéo, une salle de fitness et des services de coaching d’études. Original : les étudiants ne sont pas seulement les occupants des kots mais ils appartiennent à une véritable communauté.

Autre particularité : le complexe a été construit en 21 mois seulement. "Certains entrepreneurs se moquent du bâtiment comme de la tour de Shanghai parce qu’il est allé si vite", explique d’ailleurs Koenraad Belsack, qui dirige le complexe avec sa femme, Nele Van Damme. Deux expériences similaires mais moins hautes (Bru Upkot et Art Upkot) ont déjà rencontré pas mal de succès à Bruxelles.