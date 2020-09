L’insécurité et l’inquiétude règnent dans ce quartier de Deurne-Noord. Depuis plus d’un an, beaucoup d’habitants y ont peur. Les attaques récentes font monter le stress au point que certains riverains n’osent plus sortir de chez eux le soir après 21 heures. Que se passe-t-il ? C’est la guerre des gangs, des règlements de compte entre revendeurs de cocaïne, le produit venu d’Amérique latine qui transite par le port d’Anvers.