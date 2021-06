Fort des résultats de ce projet pilote Écozone, présentés mardi, Bpost souhaite déployer cette approche sans émission dans d’autres centres urbains belges cette année. Le projet a débuté en juillet 2020 en coopération avec le conseil communal local. Tous les véhicules diesel de la flotte de l’entreprise postale à Malines ont été remplacés par des camionnettes et des voitures électriques et des vélos électriques avec remorque.

Toutes les livraisons de colis, de journaux et de lettres s’y font désormais par voie électronique. C’est le cas des livraisons à domicile, des livraisons aux points de retrait et des livraisons aux bureaux de poste.

Un réseau de 57 points de collecte a été développé à Malines : 49 distributeurs automatiques de colis, 7 points poste de distribution de colis et de courrier et le bureau de poste de Malines. En outre, il existe un “microhub” dans le centre-ville. C’est à cet endroit que les facteurs chargent à nouveau leurs vélos au cours de leur tournée avec les colis à livrer sur les derniers kilomètres et où ils centralisent les paquets retour.

L’entreprise parvient ainsi à livrer sans émission les lettres et colis relevant du code postal 2800. D’après une étude du groupe de recherches Mobi de la VUB, l’intervention a permis de réduire les émissions de CO2 de bpost à Malines de 97 % et celles de particules de 77 %.

Cette année, l’entreprise prévoit de lancer des projets similaires dans une dizaine de centres-villes. “C’est une bonne nouvelle pour l’avenir. Des initiatives comme Écozone permettront au groupe bpost de tenir ses engagements”, souligne Dirk Tirez, CEO par intérim de l’opérateur postal.

Selon la ministre de la Poste Petra De Sutter (Groen), cette initiative s’inscrit dans le cadre du nouveau contrat de gestion de l’entreprise, actuellement en discussion. “Outre le contact humain, la proximité et l’accessibilité des services, nous voulons que bpost joue un rôle de pionnier sur le plan écologique. J’ai l’ambition de faire du gouvernement et des

entreprises publiques des leaders en matière d’innovation et d’écologie.”