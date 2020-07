Anvers: pas de port du masque obligatoire, mais il faudra l'avoir sur soi Flandre Belga

La police de la ville d'Anvers imposera dès lundi à toute personne de plus de douze ans d'avoir un masque avec elle, partout et tout le temps, a annoncé dimanche le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA). Une obligation générale de porter le masque n'est pas à l'ordre du jour, affirme-t-il, de sorte qu'"aucune restriction absurde ne sera imposée pour les lieux et les moments où la distanciation physique peut être parfaitement garantie".