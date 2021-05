De nouvelles recherches ont eu lieu ce vendredi pour tenter de retrouver Jürgen Conings le militaire ayant proféré des menaces envers le virologue Marc Van Ranst.

Les fouilles se sont déroulées dans la réserve naturelle de Thiewinkel, un village près de Lummen (Limbourg), rapportent nos confrères flamands du Nieuwsblad. L'opération, moins importante que les précédentes, n'a pas permis de localiser le fugitif. L'armée n'était pas présente et la police a déployé un hélicoptère et des chiens renifleurs.

Le bureau du procureur fédéral a confirmé l'opération mais n'a pas voulu fournir plus de détails. "Il s'agissait d'une piste de l'enquête. Et avec cette recherche, cette piste est fermée", a-t-on commenté. Selon le bureau du procureur Jürgen Conings est toujours en vie, mais la piste du suicide n'est pas non plus à exclure, "bien qu'il n'y ait aucune indication à ce sujet pour le moment".