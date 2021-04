Le samedi 10 avril, 58 personnes ont reçu une dose probablement trop faible du vaccin Pfizer au centre de vaccination Den Amer à Diest, dans le Brabant flamand. C'est ce qu'a rapporté lundi la zone de soins de première ligne de Demerland. En concertation avec l'Agence flamande pour les soins et la santé, il a été décidé qu'ils recevraient tous une troisième injection, afin de s'assurer qu'ils sont suffisamment protégés contre le coronavirus.



Les employés responsables du centre ont remarqué le problème, explique Ivo Deckers, vice-président de la zone de soins de première ligne. "Il n'y avait pas assez de liquide dans les seringues, si bien que des doses trop faibles de vaccin ont été administrées. Les infirmières formées ont également dit avoir remarqué que la seringue ne donnait pas assez de résistance."

Lorsque le problème a été examiné plus en détail, il a été constaté que 58 personnes étaient impliquées. "Nous avons pu délimiter clairement l'incident, depuis l'heure d'ouverture du centre jusqu'au moment où le problème a été solutionné. De cette façon, nous pouvons être sûrs que le problème est limité à 58 personnes."

Ces personnes ont depuis été contactées et ont pris rendez-vous pour recevoir une troisième dose en juin. Une dose véritablement nécessaire : les experts et Health and Care évaluent en effet le risque de sous-protection plus grave que les éventuels effets secondaires néfastes.

Il n'a pas été possible d'administrer des injections supplémentaires le jour même que l'incident. "Cela signifierait que les doses devraient provenir de flacons différents, ce qui n'est pas autorisé. Cela aurait également été trop compliqué à organiser. Certaines personnes étaient déjà parties chez elles."

Les mesures nécessaires ont été prises pour éviter de tels incidents à l'avenir, assure Ivo Deckers.

Selon l'Agence pour les soins et la santé, c'est la première fois dans cette campagne de vaccination qu'un incident de cette ampleur se produit en Flandre. "C'est une erreur humaine qui s'est produite, et bien sûr, on ne peut pas l'exclure si l'on veut vacciner six millions de Flamands", martèle le porte-parole Joris Moonens. "Après le rapport de Diest, nous avons décidé avec nos experts de jouer la carte de la sécurité et de veiller à ce que toutes les personnes concernées soient entièrement vaccinées."