Ce mardi après-midi, une chasse à l'homme a été lancée dans les environs de Leopoldsburg, dans la province du Limbourg. Depuis lors, l'individu recherché se serait déplacé en direction de Beringen, puis plus au nord, vers Pelt, à la frontière avec les Pays-Bas. La police poursuit toujours actuellement ses recherches.



L'individu avait proféré des menaces à l'encontre de plusieurs personnes au début du mois de mai, et avait notamment en sa possession une arme à feu. C'est pourquoi le signalement de l'individu dangereux a été pris au sérieux et la police est entrée en action, a indiqué Eric Cenens, commissaire et porte-parole de la zone de Campine.

"L'individu n'est plus dans notre secteur. Nos hommes sont prêts à intervenir au cas où il apparaîtrait quelque part et où une assistance serait nécessaire. Les unités spéciales de la police fédérale ont également été informées, car si cette personne était retrouvée, ces unités pourraient être appelées à intervenir", a déclaré M. Cenens.



Marc Van Ranst et sa famille placés en lieu sûr

La personne recherchée aurait proféré des menaces à l'encontre du virologue Marc Van Ranst. L'expert et sa famille ont donc été placées en lieu sûr, a confirmé Van Ranst à Belga. Selon nos confrères flamands de la VRT, l'individu serait un sympathisant de l'extrême-droite.