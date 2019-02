Voilà maintenant six longues années que le parking situé au-dessus de la gare de Linkebeek, sur le territoire de la commune d’Uccle, est désespérément vide. Cet espace de plus de 2 000 m2 aurait dû accueillir un parking public d’environ 80 places pour permettre aux automobilistes de poursuivre leur chemin en train mais bémol, le travail n’a jamais été terminé car il manque 80 000 euros pour placer le macadam.

"C’est une véritable aberration de laisser ce parking de dissuasion vide alors qu’il pourrait être utilisé par les nombreux usagers de la SNCB ! Résultat, les personnes se garent dans les rues avoisinantes, ce qui engendre d’importants soucis de mobilité et de stationnement dans le quartier", confie une habitante vivant dans l’avenue des Sophoras, juste en face du parking en question.

La problématique de ce parking fantôme a déjà été évoquée à plusieurs reprises au conseil communal, suite à des interpellations du chef de groupe de l’opposition Défi Emmanuel De Bock. "La gare de Linkebeek permet de rejoindre le centre-ville de Bruxelles en douze minutes, et c’est l’une des gares les plus fréquentées du sud de Bruxelles avec environ 800 voyageurs par jour. Si on veut inciter les gens à prendre le train, il faut profiter de ce terrain et le mettre à disposition des usagers au plus vite", confie Emmanuel De Bock.

Il pointe notamment du doigt la gestion de la SNCB et de la commune d’Uccle dans ce dossier. "Une convention a été signée entre la SNCB et la commune d’Uccle pour qu’on puisse gérer nous-même la dalle de béton. À charge donc de la commune de construire le parking macadamisé, de réaliser les travaux d’étanchéité, et de placer un système de paiement à l’entrée du parking. Le coût de ces travaux est estimé à 200 000 euros, et c’est une dépense que le contribuable ucclois doit faire !" précise Emmanuel De Bock.

Contacté, le nouvel échevin ucclois de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Écolo) explique qu’une demande de permis d’urbanisme a été introduite à la Région bruxelloise en août 2018. "La demande porte sur l’aménagement du macadam ainsi que sur le réaménagement du square au niveau de l’avenue des Sophoras et de l’avenue des Alisiers. Nous attendons le retour de la Région bruxelloise, et l’enquête publique sera ensuite organisée. Par ailleurs, le terminus de la future ligne de bus 37 sera provisoirement organisé sur cet espace. Ce bus sera mis en service le 6 mai prochain et offrira une connexion directe entre la gare de Linkebeek et la place Albert à Forest", conclut l’échevin.