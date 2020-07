Zeebrugge a également pris cette décision, de même que Nieuport (pour les personnes de plus de 12 ans). Ces annonces surviennent après la décision du CNS de rendre le port du masque obligatoire dans les rues commerçantes et les lieux très fréquentés. Certaines autres communes du littoral recommandent fortement le port du masque. "Il y a parfois beaucoup de monde sur la digue, tout comme dans le quartier commerçant", déclare Daphné Dumery. "Par souci de clarté, nous rendons donc le port du masque obligatoire pour la zone centrale commerçante et la digue. De cette façon, chacun sait où il se situe", explique-t-elle.

Nieuport exige également le port du masque sur la digue. "La récréation est terminée. Nous devons être sérieux si nous voulons empêcher la propagation du virus", déclare le bourgmestre Geert Vanden Broucke (CD&V) dans un communiqué de presse. "Je compte sur chacun - visiteur et résident - pour suivre strictement ces mesures."

Même décision à Zeebrugge (localité appartenant à la Ville de Bruges), a fait savoir le bourgmestre Dirk De fauw (CD&V). "Le centre de Bruges peut être très fréquenté en raison des nombreux touristes, mais il y a parfois aussi beaucoup de gens qui marchent sur la digue. La fréquentation est similaire. Nous avons donc décidé de rendre obligatoire le port d'un masque sur la digue."

Un certain nombre d'autres communes comme Ostende, Le Coq et Middelkerke rendaient déjà le port du masque obligatoire lors des marchés hebdomadaires. "Mais ça s'arrête là", déclare le bourgmestre de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (LDD). "Il y a suffisamment de place sur la plage et la digue. Nous devons laisser les gens vivre un peu."

Pour l'instant, Knokke suit également les mesures fédérales. La commune décidera demain/vendredi quelles rues sont considérées comme des rues commerçantes.

Ostende a déjà annoncé mercredi que le port du masque deviendrait obligatoire sur tous les marchés ainsi que dans plusieurs rues commerçantes et la galerie James Ensor. La commune recommande vivement de porter un masque buccal sur la digue, les lieux de vie nocturne et d'autres zones très fréquentées.

Coxyde, Furnes, La Panne et Nieuport ont elles décidé de mettre en place un réseau local afin d'informer immédiatement ceux avec qui une personne infectée est entrée en contact.