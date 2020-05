Les visites dans les maisons de repos pourront partiellement reprendre en Flandre dès le 18 mai, a indiqué jeudi la task force Covid-19 Zorg (Soins).

Un résident pourra ainsi recevoir la visite d'une seule personne, si possible toujours la même. La fréquence et la durée des visites seront déterminées par les établissements, en fonction de leurs facilités d'organisation et du personnel dont ils disposent.