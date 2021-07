Cette initiative est une réponse à la crise environnementale du PFOS (acide perfluorooctanesulfonique), dont une pollution a été constatée dans et autour de l'entreprise 3M à Zwijndrecht, dans la province d'Anvers. La marche est soutenue, entre autres, par Grootouders voor het Klimaat, Youth for Climate, Extinction Rebellion Antwerpen, Climaxi, Beweging.net Antwerpen, Boerenforum, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, FIAN Belgium, Natuurpunt Waasland et certaines sections du syndicat socialiste ABVV (pendant flamand de la FGTB).

Les militants veulent de la clarté et la transparence sur le dossier de la pollution au PFOS dans la ville d'Anvers, le port et ses alentours. Ils demandent aussi que les autorités politiques et les dirigeants de l'industrie prennent leurs responsabilités.

"Nous exigeons que notre gouvernement prenne les mesures nécessaires et cherche une solution", peut-on lire dans une communication commune des organisateurs. "Ensemble, nous voulons une nouvelle politique pour un port du futur. Nous voulons un port où le pollueur paie, où les agriculteurs de la région se voient assurés d'un avenir clair et où les employés peuvent travailler en toute sécurité. Nous voulons une ville où les citoyens peuvent mener une vie saine et où ils pourront bientôt manger à nouveau des légumes de leurs jardins."

La marche s'élancera de l'Operaplein, près de la gare d'Anvers-Central, puis traversera la ville en direction de Havenhuis, sur l'Eilandje. "Les drapeaux politiques ne sont pas les bienvenus", précise le communiqué, "c'est une manifestation citoyenne".

Il est également recommandé de porter un masque buccal et de garder une distance suffisante entre marcheurs et marcheuses.