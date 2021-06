L'IRM l'avait annoncé, il va y avoir de la "drache" ce vendredi en fin de journée. Et malgré la chaleur, les gouttes ont déjà commencé à tomber cette après-midi en Flandre, comme le montre une vidéo de nos confrères du Nieuwsblad. De violents orages ont éclaté dans le courant de l'après-midi., rapporte Nicolas Roose du site Noodweer Benelux au média néerlandophoneCelui-ci est convaincu que

Les premiers orages ont éclaté du côté de Bruges. "C'était immédiatement un orage très agressif, avec de fortes précipitations et de nombreuses décharges d'éclairs en même temps", a déclaré Roose. "Cet orage s'est déjà déplacé en direction du nord-ouest, vers Knokke-Heist, mais entre-temps, une nouvelle supercellule orageuse s'est également formée dans la ville d'Audenarde, en Flandre orientale."



Noodweer Benelux prévoit que plus tard dans la soirée, plusieurs autres endroits en Flandre seront touchés par de violents orages. "Surtout dans les provinces de Flandre occidentale et orientale et à Anvers, selon le radar d'orage sur notre site web." Les orages vont ensuite s'éloigner en direction des Pays-Bas.

Il fera encore orageux pendant tout le week-end, selon les prévisions de l'IRM. Les averses pourront être intenses et accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent dans le nord et le nord-est du pays, vendredi après-midi.