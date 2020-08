La question du service dans les bars de plage semble encore floue à la Côte. Selon plusieurs communes côtières, ces bars relèvent du secteur de l'horeca et doivent, par conséquent, assurer le service à table, une mesure qui n'a pas été respectée par divers établissements au littoral.

Situé à Wenduine, le Sunset Beach a également fait l'objet d'un contrôle de la police. "Nous devrons probablement fermer le bar la semaine prochaine puisque nous ne sommes pas en mesure d'effectuer le service sur la plage", a publié samedi le bar sur Facebook.

"Les règles sont claires, le service à table est obligatoire", affirme le bourgmestre du Coq, Wilfried Vandaele (N-VA). "Ceux qui ne saisissent toujours pas la gravité de la situation et cherchent des échappatoires devront en assumer les conséquences". Un avis que partage Nicholas Paelinck, président de la Commission permanente de la police locale. "Les règles Covid-19 sont les mêmes pour tous les établissements horeca. Les bars de plage doivent donc également assurer le service à table".

A Blankenberge et Knokke-Heist, le service au bar est autorisé. "Les bars de plage ont dû se soumettre à de nombreuses règles pour s'assurer que leurs activités se déroulent en toute sécurité, et ils s'y tiennent. Il n'y a pas de problèmes donc nous n'imposons pas le service à table", déclare la bourgmestre de Blankenberge, Daphné Dumery (N-VA). Le bourgmestre de Knokke-Heist, Leopold Lippens (CD&V), ne semble pas non plus avoir l'intention de modifier l'organisation des bars de plage. "Nous respectons les règles mais le service à table n'est pas gérable. Tout se déroule en toute sécurité", affirme-t-il.