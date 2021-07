Inscrits via QVAX, ces 4 000 jeunes ont reçu une dose de vaccin, parfois administrée par des virologues très médiatisés depuis le début de la pandémie, en musique et devant les prestations de danseurs-acrobates.

Le virologue Marc Van Ranst, l’infectiologue Erika Vlieghe et le vaccinologue Pierre Van Damme étaient de service ce mercredi dans ce village de vaccination anversois, sur le site Spoor Oost. On y retrouvait également la gouverneure de la province d’Anvers, Cathy Berx, et l’échevine anversoise des Soins de Santé, Els van Doesburg (N-VA), en tant que stewards.

Pierre Van Damme a donné son impression à Het Laatste Nieuws. "L’ambiance est fantastique aujourd’hui, je pense qu’il sera difficile de faire sortir les gens de la salle d’attente", a-t-il rigolé. "Les jeunes ne peuvent pas aller à Tomorrowland, donc nous (leur) apportons un peu de Tomorrowland ici. Je pense que ces jeunes gens sont très contents d’être enfin vaccinés. Je ne sais pas si tout le monde me reconnaît avec un masque buccal, mais certains ont déjà pris une photo", a ajouté Marc Van Ranst.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Ambiance, ou pas

Yves V était au notamment aux platines ce mercredi. Pas Yves Van Laethem, évidemment. Un autre. Il a mixé aux côtés de Maxim Lany, DJ Licious, Nico Morano et Dave Lambert. Tous ont déjà été programmés à Tomorrowland.

© BELGA

Un évènement similaire a été annoncé à Bruxelles, au centre de vaccination du Heysel. Une initiative décriée par l'épidémiologique de l'ULB, Yves Coppieters sur Twitter. "La vaccination est un acte médical qui doit se faire sur base d’un consentement éclairé. Ce n’est donc pas attirer les jeunes via des événements festifs", estime Monsieur Coppieters.