Un immeuble à appartements situé à Wommelgem (Anvers) a été touché dans la nuit de lundi à mardi par une explosion, probablement causée par une grenade, indique mardi matin la police locale.

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de l'armée (SEDEE) est sur place tandis que la police judiciaire fédérale a ouvert une enquête. On ignore encore si cette attaque a un lien avec la vague de violence liée à la drogue qui ravage la ville d'Anvers et ses alentours. Les faits se sont produits vers 04h30 du matin dans la Melkerijstraat. "Il s'agit d'un immeuble à appartements composé de cinq logements", a précisé la police locale. "Le hall d'entrée est endommagé. La lumière du jour nous permettra de constater les dégâts précis. L'immeuble a été évacué et un périmètre a été instauré." Personne n'aurait été blessé.

Le SEDEE est intervenu sur place et a observé qu'une grenade avait probablement été lancée dans le bâtiment. Le labo et la police judiciaire fédérale procèdent aux constatations nécessaires.