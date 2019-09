Une grosse explosion a eu lieu ce mardi à Wilrijk, à Anvers, et a provoqué la chute de plusieurs bâtiments. Deux victimes ont été dégagées des décombres, une troisième a été localisée.

L'origine de l'explosion fait l'objet d'une enquête, mais le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever a évoqué une "terrible explosion due au gaz". Les pompiers ont pu évacuer deux victimes des débris, dont une blessée grièvement, mais il est probable que d'autres personnes soient encore bloquées sous les décombres. Une troisième victime a été localisée mardi après-midi sur le site de l'explosion. La police a tenté de contacter les habitants des trois habitations détruites. Il ressort de ces tentatives de contact qu'une autre personne est injoignable et non-localisée. Cette personne pourrait encore se trouver sous les décombres.

Les secours sont sur place avec des chiens et continuent donc de chercher, tandis que les pompiers et la protection civile tentent de libérer la troisième victime. La Croix Rouge et la section d'aide aux victimes de la police sont sur place pour apporter une assistance psychologique à ceux qui en ont besoin.

"C'est un travail long et difficile, car la personne se trouve sous des débris, mais c'est un bon signe qu'elle soit consciente", indique le porte-parole de la police, Willem Migom.

Les habitants des environs, évacués, peuvent se rendre dans un centre local ouvert pour les accueillir. Un ingénieur de la ville doit venir inspecter la stabilité de leurs habitations. "La priorité est actuellement la recherche et le sauvetage de victimes", rappelle le porte-parole de la police. "Des agents sont quand même déjà en train de faire un tour pour avoir une vue des dégâts".

L'origine de l'explosion reste incertaine. Le parquet va enquêter à ce sujet. Des travaux étaient en cours dans la rue, et peut-être aussi dans une des maisons touchées.

Une habitante du Ridderveld témoigne mardi, estimant que les dégâts sont très visibles dans le quartier: "des vitres sont cassées et ma porte d'entrée est bloquée", raconte-t-elle. "J'ai quitté ma maison en rampant par la fenêtre, mais je ne pense pas pouvoir rentrer. La police a évacué de toute manière toutes les habitations des environs".

Bart De Wever a adressé ses pensées aux familles sur Twitter et a remercié les services d'urgence. Il a annoncé qu'une enquête sera lancée.

Plus d'informations à venir.