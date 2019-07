Le petit Liégeois a été retrouvé sain et sauf… endormi sur une autre plage !

Les sauveteurs de la côte belge ne le répéteront jamais assez : quelques secondes d’inattention suffisent pour qu’un enfant s’égare sur la plage. Et c’est ce qui est arrivé ce mercredi. En cette journée historiquement la plus chaude jamais connue en Belgique, inutile de préciser que les plages de la mer du Nord étaient noires de monde. Celle d’Ostende parmi les plus fréquentées.

Vers 14 h 30, ce mercredi après-midi, l’alerte a été donnée : un enfant de 8 ans disparaissait sur le sable. Originaire de Grivegnée, le petit garçon était en vacances avec ses parents sur la côte belge lorsqu’il a soudainement échappé à la surveillance de son papa et sa maman.

Très rapidement, les secours ont été déployés en nombre sur place. Au cours de l’après-midi, toujours sans nouvelle de l’enfant, la police d’Ostende a fait appel aux autres zones pour intensifier les recherches. Les gros moyens ont été mis en œuvre. La police craignait notamment que l’enfant se soit retrouvé dans l’eau. “Mais les parents nous ont dit que le petit garçon avait très peur de la mer et qu’il n’aurait jamais osé s’y aventurer seul”, nous précisait le commissaire Kris Allary ce mercredi soir.

Au bout de six heures de recherches intenses et d’une terrible inquiétude qui a envahi tous les vacanciers présents sur la plage d’Ostende lors des recherches, l’enfant a finalement été retrouvé sain et sauf peu après 20 heures, sur la plage de Mariakerke, à près de trois kilomètres d’Ostende ! Et c’est couché, paisiblement endormi, que le petit Liégeois a été retrouvé pour le plus grand soulagement tant des policiers que de ses parents, évidemment.