Les pompiers ont maîtrisé l'incendie au domaine militaire de Brecht et les habitants du quartier évacué sont donc autorisés à rentrer chez eux à partir de 16 heures, a annoncé samedi l'administration communale. Les habitants de Wuustwezel avaient été évacués vendredi. L'incendie s'était déclaré dans la réserve naturelle et le domaine militaire du Groot Schietveld à Brecht (Anvers) lors d'un exercice de tir du 11 Bataillon Génie.

Un juge d'instruction a immédiatement désigné un expert pour enquêter sur la cause de l'incendie.

Le camion de pompiers de la Défense était absent lors de l'exercice

Il s'agit d'une "circonstance malheureuse", a indiqué une source anonyme proche du commandement de l'armée au quotidien Gazet van Antwerpen. "Ce véhicule aurait pu fournir la première intervention rapide." Mais ce n'est pas tout à fait exact, selon la Défense. Les exercices de vendredi ont été effectués avec un calibre de 5,56 mm et, d'un point de vue organisationnel, tout était en ordre, détaille-t-elle.

Le camion de pompiers est nécessaire lors de l'utilisation d'armes et de munitions de calibre 12,7 mm et plus.

La VRT ajoute par ailleurs que les militaires qui savent travailler avec le camion de pompiers sont déjà à la retraite depuis cinq ans. La Défense précise cependant que d'autres personnes sont capables d'utiliser ce véhicule.