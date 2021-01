Il y a eu 53% d'arrivées touristiques en moins et 50% de nuitées en moins, d'après l'organisation. La baisse la plus notable est enregistrée du côté des touristes étrangers. En raison des mesures sanitaires, de nombreuses personnes ont été contraintes de passer leurs vacances dans leur propre pays. Malgré cela, les chiffres du tourisme en Flandre sont dans le rouge. Selon les prévisions, basées sur les chiffres du SPF Economie pour les neuf premiers mois de 2020 et sur les chiffres des réservations pour les trois derniers mois, Toerisme Vlaanderen s'attend à un total de 53% d'arrivées touristiques en moins par rapport à 2019. Au total, cela signifie que 4,9 millions de touristes belges et étrangers sont venus en Flandre l'année dernière. La diminution est la plus frappante pour le nombre de séjours d'étrangers (1,4 million ou -70 %), alors que 3,5 millions de Belges (-38 %) se sont rendus en Flandre l'année dernière.

Il y aurait également une baisse de 50% au niveau des nuitées. "Le nombre de nuitées est légèrement inférieur au nombre de venues. Cela peut s'expliquer par le fait que la durée de séjour en 2020 était en moyenne légèrement plus longue qu'en 2019", explique le porte-parole de Toerisme Vlaanderen, Stef Gits. Au total, il y a eu 13,2 millions de nuitées en Région flamande, dont 3,7 millions de touristes étrangers (-68%) et 9,5 millions de Belges (-36%).

Les chiffres définitifs sont attendus dans le courant de l'année.