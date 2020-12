La Flandre est l’une des régions les plus pauvres en forêts d’Europe, selon le Natuurrapport 2020 publié lundi par l’Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (Instituut Natuur en Bosonderzoek, INBO). Des efforts supplémentaires doivent être fournis de toute urgence pour permettre l’extension de la superficie forestière, a-t-il souligné. La Flandre compte 140 279 hectares de forêts, ce qui représente 10,3 % de son territoire. C’est de loin le plus grand écosystème (semi-)naturel de la région. Pourtant, la Flandre est l’une des zones les plus pauvres en forêts d’Europe - seuls Malte et l’Islande sont moins bien classés. La superficie forestière est restée plus ou moins identique au cours des dernières années, l’extension de 10 000 hectares de bois promise n’ayant pas été réalisée.

À titre de comparaison, l’ensemble des zones forestières couvrent une surface totale de 554 000 hectares en Wallonie, ce qui représente 33 % du territoire, selon les données de l’Inventaire permanent des ressources forestières (IPRF) de Wallonie publiées en 2015.